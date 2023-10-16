



В Колумбии "дали заднюю" в отношении посла Израиля

Министр иностранных дел Колумбии Альваро Лейва "дал заднюю" в отношении высылки израильского посла из страны.



Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.



"Я не говорил, что посол должен уехать, а лишь сказал, что здравомыслие и уважение к президенту Густаво Петро являются обязательными в дипломатических отношениях", - оправдался министр.



По словам главы колумбийского внешнеполитического ведомства, отношения с Израилем будут поддерживаться, если Еврейское Государство того хочет.



"Уважение международного права должно должно быть двусторонним принципом, а отношения между странами, построенные на взаимном уважении, всегда приветствуются", - добавил Лейва.



Дипломатический скандал разразился после того, как Петро сравнил Израиль с "нацистами". В ответ государство решило прекратить экспорт оружия в Колумбию, на что глава МИД Лейва заявил, что израильский посол должен, "по крайней мере, извиниться и уехать".