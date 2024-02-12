



В КНДР появились управляемые снаряды для РСЗО

В Северной Корее новые боеприпасы калибром 240 мм. на прошлой неделе прошли испытания. Сообщается, что сейчас система с новыми снарядами развернута вблизи границы с Южной Кореей и направлена на Сеул.



"Эти снаряды, вероятно, имеют двойное назначение. С практической точки зрения, существует вероятность того, что его рассматривают для экспорта в Россию, а с политической он может быть предназначен для давления на Южную Корею", - считает старший научный сотрудник Южнокорейского института национального объединения Хонг Мин.



