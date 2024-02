В Китае возмутились интервью Путина: пусть вернет Владивосток

Директор аналитического центра The BigOne Lab Advantage Роберт Ву раскритиковал интервью президента РФ Владимира Путина американцу Такеру Карлсону.



Его возмутили слова российского лидера, который блеснул "познаниями истории", которые тот назвал неконструктивными.



"Если опираться на историю, то Россия должна вернуть нам Владивосток и огромную территорию, украденную 100 с чем-то лет назад", - сказал он.



Неконструктивными высказывания Путина об "исторических фактах" также назвал сотрудник аналитического центра The Center for China and Globalization со штаб-квартирой в Пекине Зикен Ванг. По его словам, президент РФ руководствуется историей средневековья. В связи с этим, он предложил Путину для "большей исторической справедливости" сослаться на 220 год до нашей эры.