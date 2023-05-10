



В Китае "не будут подливать масла в огонь" и извлекать пользу от войны в Украине

Китай не намерен извлекать пользу от войны России против Украины и надеется на дальнейшие обсуждения мирного плана, предложенного Пекином. Об этом сообщает Sky News.



Министр иностранных дел Цинь Ган на выступлении после встречи со своим немецким коллегой в Берлине указал на недавние переговоры китайского правительства как с РФ, так и с Украиной. Он также отметил, что спецпредставитель Китая в Европе вскоре снова посетит Украину.



"Мы не будем подливать масла в огонь", - сказал он.



Кроме того, Цинь отрицает, что китайские фирмы поставляли критически важные компоненты для российской оружейной промышленности.



Он также настаивал на том, что Китай поддерживает "нормальные" торговые отношения с Россией, но не упомянул значительное увеличение закупок Китаем российской сырой нефти со значительной скидкой.



Напомним, что 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения РФ провел телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином.



Си сказал Зеленскому, что Китай направит в Украину специальных представителей и проведет переговоры со всеми сторонами, которые стремятся к миру.