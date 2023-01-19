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В Киев с визитом прибыл глава Европейского Совета
19.01.2023 14:51 Раиса Вовк

В Киев с визитом прибыл глава Европейского Совета

Президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл с визитом в Киев, чтобы обсудить дальнейшие направления сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС в Twitter

"Вернулись в Киев, чтобы обсудить все направления сотрудничества. Пусть 2023 год станет годом победы и мира", - написал Мишель в своем Twitter-аккаунте.

Глава Евросовета уже посетил реабилитационный центр для украинских воинов. "Потрясен мужеством ветеранов в реабилитационном центре Киева, который финансируется ЕС. Украина несокрушима", - написал Мишель.
 

Ранее президент Евросовета опубликовал в своих соцсетях видео из поезда. "Я направляюсь в Киев и сегодня встречусь с президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и депутатами парламента", - заявил Мишель.

Он также напомнил европейцам, что Украина продолжает борьбу не только за свою независимость, но и свободу, безопасность и мир для всей Европы.
"Украинцы нуждаются и заслуживают нашей поддержки, и с президентом Зеленским и его командой мы обсудим конкретные меры, чтобы сделать Украину более сильной", - добавил глава Евросовета.

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