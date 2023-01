Президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл с визитом в Киев, чтобы обсудить дальнейшие направления сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС в Twitter



"Вернулись в Киев, чтобы обсудить все направления сотрудничества. Пусть 2023 год станет годом победы и мира", - написал Мишель в своем Twitter-аккаунте.



Глава Евросовета уже посетил реабилитационный центр для украинских воинов. "Потрясен мужеством ветеранов в реабилитационном центре Киева, который финансируется ЕС. Украина несокрушима", - написал Мишель.



