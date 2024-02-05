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В Казахстане правительство ушло в отставку
05.02.2024 16:10 Катя Шульц

В Казахстане правительство ушло в отставку

Правительство Казахстана, возглавляемое Алиханом Смаиловым, уходит в отставку. Об этом стало известно днем 5 февраля. Исполнять обязанности руководителя кабинета министров будет первый заместителя премьера Романа Скляра. 

Указ  об окончании работы действующего правительства подписал президент Касим-Жомарт Токаев, сообщают казахстанские СМИ.
 
"В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан принимаю: 1. Принять отставку правительства Республики Казахстан. 2. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Скляра Романа Васильевича", - говорится в указе.
 
 

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