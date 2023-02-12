



"В Израиле здания падают и без землетрясения"



В то время как весь мир смотрит на происходящее в Турции, пережившей на этой неделе два землетрясения, унесших множество жертв, жители старых кварталов на израильской периферии получили еще одно, особенно пугающее напоминание о плачевном состоянии разрушающихся жилых зданий, в которых они живут.



Это вновь вызвало вполне осязаемый страх перед сценарием сильного землетрясения. Лара, жительница одного из старейших кварталов Кирьят-Гата, в беседе с газетой "Маарив" сказала: "Здесь, в городе, много зданий, которые просто заброшены: потрескавшиеся стены, шелушащаяся плесень и сырость. В штормовую погоду появляются трещины в стенах здания. Мои соседи - старики, они с трудом спускаются по лестнице без посторонней помощи. Что с ними будет, если здание рухнет?"



Жительница Беэр-Шевы добавила: "Каждый раз, когда я принимаю душ, я молюсь, чтобы душ не упал. Я живу на втором этаже на опорах. Не нужно быть экспертом, чтобы понять, что здание находится в плохом состоянии. В Израиле здания падали и от меньшего, чем землетрясение. Это только вопрос времени, когда рухнет здание. Это, и все здания вокруг него, как костяшки домино. Я живу в этом здании уже 12 лет, и ситуация ухудшается день ото дня. Я не понимаю, как здание находится в таком запущенном состоянии".



Один из жильцов старого дома в районе Далет в Беэр-Шеве сказал: "Они укрепили наши колонны два месяца назад, ситуация была намного хуже. Если произойдет землетрясение - это будет первое здание, которое упадет в городе". Авиад, житель южной части города: "Здание было недавно отремонтировано. Каждая трещина меня пугает. Время от времени появляется трещина, она накапливается и может привести к разрушению здания. Если произойдет сильное землетрясение, здание рухнет. Я видел, что произошло в Турции, и это страшный сценарий".