



В Израиле за 3 месяца удалены почти 700 тысяч видео из TikTok

Модераторам контента популярного приложения TikTok пришлось удалить с платформы 688 579 видеороликов только в третьем квартале 2022 года, заявили в понедельник представители комитета Кнессета по вопросам иммиграции, абсорбции и диаспоры.



Из удаленных видео 80,1% были убраны еще до просмотра всего видео, а 89,8% – в течение суток. По данным TikTok, в третьем квартале 2022 года компания получила 2713 запросов от различных правительств по всему миру на удаление или ограничение контента или аккаунтов в приложении. 2% уничтоженных видео по всему миру, были удалены из-за ненавистнического содержания.



В Израиле от имени правительства было подано 252 официальных запроса на удаление контента из сервиса – эта цифра составляет 9,2% от общего количества запросов к Tiktok по всему миру. Для сравнения, в США правительство подало только 13 заявок, в Канаде – 5, во Франции – 27, в Великобритании – 71 и в Германии – 167.



Власти Израиля является одним из лидеров среди правительств, требующих удалить контент с платформы.