



В Израиле рассмотрят законопроект о борьбе с изменением климата

В это воскресенье, 30 апреля, министерский комитет рассмотрит законопроект, который создаст обязательные рамки для усилий Израиля по борьбе с изменением климата.



Законодательная инициатива предлагает правительству и другим госучреждениям меры по сокращению выбросов парниковых газов до 50% к 2030 году.



Также он предполагает переход до нулевого уровня выбросов к 2050 году. Согласие министерского комитета будет означать, что коалиция поддержит законопроект и проголосует за него, когда тот будет передан в Кнессет, выполнив таким образом одно из коалиционных соглашений.



"Это фундаментальный закон. Израиль сильно отстает от остального мира в отношении климатического законодательства и защиты климата в целом", - прокомментировала для The Jerusalem Post инициативу заместитель исполнительного директора Adam Teva V’Din Тэмми Ганнот Розенстрайх.



По ее словам, если законопроект будет передан в Кнессет и в конечном итоге будет принят, это будет огромным шагом вперед.