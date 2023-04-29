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В Израиле рассмотрят законопроект о борьбе с изменением климата
29.04.2023 19:03 Алина Груднева

В Израиле рассмотрят законопроект о борьбе с изменением климата

В это воскресенье, 30 апреля, министерский комитет рассмотрит законопроект, который создаст обязательные рамки для усилий Израиля по борьбе с изменением климата.

Законодательная инициатива предлагает правительству и другим госучреждениям меры по сокращению выбросов парниковых газов до 50% к 2030 году.

Также он предполагает переход до нулевого уровня выбросов к 2050 году. Согласие министерского комитета будет означать, что коалиция поддержит законопроект и проголосует за него, когда тот будет передан в Кнессет, выполнив таким образом одно из коалиционных соглашений.

"Это фундаментальный закон. Израиль сильно отстает от остального мира в отношении климатического законодательства и защиты климата в целом", - прокомментировала для The Jerusalem Post инициативу заместитель исполнительного директора Adam Teva V’Din Тэмми Ганнот Розенстрайх.

По ее словам, если законопроект будет передан в Кнессет и в конечном итоге будет принят, это будет огромным шагом вперед.

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