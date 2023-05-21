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В Иране заявили об аресте террористической группы, связанной с Израилем
21.05.2023 12:21 Ирина Демьянова

В Иране заявили об аресте террористической группы, связанной с Израилем

Министр разведки Ирана заявил, что в воскресенье на западных границах Ирана была арестована "террористическая" группа, связанная с Израилем.

Об этом сообщает полуофициальное агентство Nour News.

"Арестована террористическая группа, связанная с сионистским режимом, проникшая в страну с западных границ", - сказал Эсмаил Хатиб.

Заявление прозвучало на фоне обострения напряженности между Ираном и Израилем из-за ядерной программы Тегерана.

 

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