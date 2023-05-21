



В Иране заявили об аресте террористической группы, связанной с Израилем

Министр разведки Ирана заявил, что в воскресенье на западных границах Ирана была арестована "террористическая" группа, связанная с Израилем.



Об этом сообщает полуофициальное агентство Nour News.



"Арестована террористическая группа, связанная с сионистским режимом, проникшая в страну с западных границ", - сказал Эсмаил Хатиб.



Заявление прозвучало на фоне обострения напряженности между Ираном и Израилем из-за ядерной программы Тегерана.



