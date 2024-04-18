



В Иране задумались о пересмотре своей ядерной политики

Иран может пересмотреть свою ядерную политику на фоне эскалации в регионе.



Такое заявление сделал высокопоставленный член Корпуса стражей исламской революции.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По его словам, в настоящее время иранские ядерные объекты находятся в "полной безопасности" на фоне возможного ответного удара Израиля.



В свою очередь, командующий воздушно-космическими силами КСИР Али Хаджизаде объявил, что Тегеран атаковал Израиль 13 апреля даже не "вполсилы".



"Мы атаковали врага с использованием старого оружия и минимальными силами. Мы не использовали мощные и передовые ракеты", - сказал он.

