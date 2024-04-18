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В Иране задумались о пересмотре своей ядерной политики
18.04.2024 14:40 Алина Груднева

В Иране задумались о пересмотре своей ядерной политики

Иран может пересмотреть свою ядерную политику на фоне эскалации в регионе.

Такое заявление сделал высокопоставленный член Корпуса стражей исламской революции.

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По его словам, в настоящее время иранские ядерные объекты находятся в "полной безопасности" на фоне возможного ответного удара Израиля.

В свою очередь, командующий воздушно-космическими силами КСИР Али Хаджизаде объявил, что Тегеран атаковал Израиль 13 апреля даже не "вполсилы".

"Мы атаковали врага с использованием старого оружия и минимальными силами. Мы не использовали мощные и передовые ракеты", - сказал он.
 

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