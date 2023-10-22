



В Иране вновь открестились от причастности к атаке ХАМАСа на Израиль

В Иране в очередной раз отвергают обвинения в том, что Исламская Республика стоит за атакой террористической организации ХАМАС на Израиль.



С соответствующим заявлением выступил главнокомандующий иранской армией Абдулрахим Мусави.



"Израиль и его хозяева пытаются приписать операцию "буря Аль-Аксы" Ирану, хотя прекрасно понимают, что последний тут ни при чем", - пожаловался Мусави.



По его словам, Тегеран якобы будет действовать против Израиля исключительно в рамках "обороны". Военачальник также "пророчит" Еврейскому Государству "падение" от рук ХАМАСа.