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В Иране шестерых кандидатов допустили к выборам президента
09.06.2024 15:37 Алина Груднева

В Иране шестерых кандидатов допустили к выборам президента

Совет стражей Ирана допустил шестерых кандидатов к выборам президента.

Об этом сообщает иранское информационное агентство Mehr.

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К выборам допущены: экс-депутат иранского парламента Масуд Пезешкиан, бывший глава МВД и экс-министр юстиции Мостафа Пурмохаммади, член Совета по определению политической целесообразности Саид Джалили, мэр Тегерана Алиреза Закани, вице-президент Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.

В свою очередь, бывшему президенту страны Махмуду Ахмадинежаду запрещено участвовать в выборах, которые состоятся 28 июня.

Ахмадинежад к концу своего президентского срока бросал вызов верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи. Его помнят за кровавое подавление протестов в 2009 году. 

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