



В Иране проходят парламентские выборы

Хотя, избирательные участки открыты по всему Ирану, не ожидается высокой явки. Люди разочарованы экономическими проблемами, и недовольны жесткими ограничениями клерикальных правителей на политические и социальные свободы.



Государственное телевидение сообщает, что избирательные участки открылись для избирателей в 8:00 утра, голосование продлится 10 часов, хотя это время может быть продлено.



Выборы стали первым формальным показателем общественного мнения после того, как антиправительственные протесты в 2022-2023 годах переросли в одни из самых серьезных политических потрясений со времен Исламской революции 1979 года.



Официальные опросы показывают, что только около 41% иранцев проголосуют в эту пятницу.



Министерство внутренних дел заявило, что в парламент на 290 мест будут баллотироваться 15 200 кандидатов, что оказывает незначительное влияние на внешнюю политику Ирана и ядерный спор с Западом, поскольку они определены Хаменеи.



Парламентские выборы совмещены с голосованием за 88-местную Ассамблею экспертов, влиятельный орган, перед которым стоит задача выбрать преемника 84-летнего Хаменеи.



