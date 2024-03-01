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В Иране проходят парламентские выборы
01.03.2024 08:48 MIGnews.com

В Иране проходят парламентские выборы

Хотя, избирательные участки открыты по всему Ирану, не ожидается высокой явки. Люди разочарованы экономическими проблемами, и недовольны жесткими ограничениями клерикальных правителей на политические и социальные свободы.

Государственное телевидение сообщает, что избирательные участки открылись для избирателей в 8:00 утра, голосование продлится 10 часов, хотя это время может быть продлено.

Выборы стали первым формальным показателем общественного мнения после того, как антиправительственные протесты в 2022-2023 годах переросли в одни из самых серьезных политических потрясений со времен Исламской революции 1979 года.

Официальные опросы показывают, что только около 41% иранцев проголосуют в эту пятницу.

Министерство внутренних дел заявило, что в парламент на 290 мест будут баллотироваться 15 200 кандидатов, что оказывает незначительное влияние на внешнюю политику Ирана и ядерный спор с Западом, поскольку они определены Хаменеи.

Парламентские выборы совмещены с голосованием за 88-местную Ассамблею экспертов, влиятельный орган, перед которым стоит задача выбрать преемника 84-летнего Хаменеи.

 

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