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В Иране популярный рэпер приговорен к смертной казни
24.04.2024 18:10 Алина Груднева

В Иране популярный рэпер приговорен к смертной казни

Суд в Иране приговорил к смертной казни популярного рэпера Тумаджа Салехи.

Изначально его приговаривали к полутора годам тюремного заключения за поддержку масштабный акций протеста из-за смерти молодой женщины Махсы Амини, замученной до смерти полицией нравов из-за нарушения правил ношения хиджаба.

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"Революционный суд Исфахана приговорил Тумаджа Салехи к смертной казни", - приводит газета Shargh слова адвоката артиста Амира Раисяна.
 

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