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В Ираке усилят безопасность вокруг американских баз после атак
23.10.2023 14:33 Алина Груднева

В Ираке усилят безопасность вокруг американских баз после атак

Премьер-министр Ирака Мухаммад Шиа Ас-Судани усилить меры безопасности вокруг американских военных баз.

Соответствующее распоряжение он сделал на фоне участившихся атак на американские объекты.

Также Судани призвал силы безопасности найти террористов, стоящих за атаками, и арестовать их.

"Атаки на иракские базы, на которых размещены представители международной коалиции, неприемлемы. Они находятся здесь по приглашению правительства", - сказано в сообщении.

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