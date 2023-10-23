



В Ираке усилят безопасность вокруг американских баз после атак

Премьер-министр Ирака Мухаммад Шиа Ас-Судани усилить меры безопасности вокруг американских военных баз.



Соответствующее распоряжение он сделал на фоне участившихся атак на американские объекты.



Также Судани призвал силы безопасности найти террористов, стоящих за атаками, и арестовать их.



"Атаки на иракские базы, на которых размещены представители международной коалиции, неприемлемы. Они находятся здесь по приглашению правительства", - сказано в сообщении.