



В Индонезии антиизраильский политик выдвинут кандидатом в президенты

Крупнейшая партия Индонезии заявила в пятницу, что выдвинула своим кандидатом на президентских выборах 2024 года губернатора провинции, известного во всем мире своей антиизраильской позицией, сообщает i24.



Лидер партии Мегавати Сукарнопутри объявил об избрании губернатора Центральной Явы Ганджара Праново кандидатом от Демократической партии борьбы Индонезии (PDI-P) на выборах 14 февраля.



В прошлом месяце вместе с губернатором Бали он призвал бойкотировать участие Израиля в чемпионате мира по футболу среди юношей до 20 лет, который должен был состояться на острове.



У Индонезии и Израиля нет официальных дипломатических отношений, и поддержка палестинцев высока в самой густонаселенной стране мира с мусульманским большинством.



Руководящий орган футбола ФИФА отстранил Индонезию от участия в турнире из-за политических беспорядков, что вызвало тревогу у местных болельщиков.



Согласно правилам ФИФА, принимающая сторона любого из ее международных турниров должна разрешать болельщикам со всего мира приезжать на матчи, как это было во время чемпионата мира прошлой зимой в Катаре.



