



В Иерусалиме появились граффити, нацеленые на Герцога: “вонючий левый“

Граффити с изображением президента Ицхака Герцога, который на прошлой неделе представил упрощенный план судебной реформы, было нанесено баллончиком в районе Кирьят-Моше в Иерусалиме. Один появился на фонарном столбе, а другой на электрощите по соседству.



Одна из вывесок гласила: “Герцог вонючий левый, президентство вредно и дорого“.



Цви Фридман, житель района, рассказал израильским национальным новостям: “Я был ошеломлен, когда шел по улице, названной в честь раввина Цви Иегуды Кука ZT“, известного любителя Израиля, и увидел ненавистные надписи, красующиеся на стене. Я спрашивал себя, как далеко мы готовы зайти и применима ли до сих пор заповедь “почитать“ президента“.



''В чем грех президента?, - спрашивает Фридман. - Его желание - добиться объединения того ужасного раскола, в котором мы оказались. Вместо того чтобы поддержать его и молиться за его успех, мы позволяем себе такую ненависть. Позор тем, кто опозорил всех нас".

