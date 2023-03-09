



В Грузии задержанных протестующих отпустили из СИЗО

Грузинских митингующих, задержанных во время протестов в Тбилиси и еще не доставленных в суд, отпустили из СИЗО. Об этом заявили в МВД Грузии.



По данным правоохранителей, часть лиц, задержанных 7 и 8 марта на акции протеста, которую проводили у здания парламента в Тбилиси, доставили в суд, остальных отпустили в связи с истечением срока пребывания в СИЗО.



"В МВД продолжается расследование в связи с произошедшими 7-8 марта насильственными событиями по статьям 353 и 187 Уголовного кодекса Грузии", - заявили правоохранители.



Кроме того, по их словам, сейчас проводятся следственные действия с целью установления и задержания лиц, совершивших нападение на полицейских и совершивших другие насильственные действия во время акции протеста, продолжающейся у здания парламента.



По данным грузинского Telegram-канала "Новости Грузии", из 133 задержанных на акциях 7-8 марта, освобождены 132 человека. Однако один человек до сих пор остается под стражей.