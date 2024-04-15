В Грузии рассматривают закон об "иноагентах": введен особый режим безопасности
В понедельник, 15 апреля, грузинский парламент рассматривает спорный законопроект об "иноагентах", аналогичный тому, что введен в РФ.
В связи с этим был введен особый режим безопасности, в рамках которого вход в здание был ограничен.
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Сначала законопроект в первом чтении рассмотрит комитет по юридическим вопросам. После этого он будет вынесен на голосование в первом чтении на пленуме.
Под зданием парламента собрались протестующие, которые выступают против принятия закона. У заднего входа в здание развернут большой флаг ЕС. Протестующие скандируют "Нет русскому закону", "Нет русской мечте".