В Грузии официально преодолели вето президента на закон об иноагентах

Во вторник, 28 мая, грузинский парламент официально преодолел вето президента Саломе Зурабишвили на скандальный пророссийский закон об "иноагентах".



За соответствующую идею правящей партии проголосовали большинством голосов.



В частности, за преодоление вето Зурабишвили проголосовали 84 депутата, против выступили лишь 4.



На фоне голосования демонстранты перекрыли проспект Руставели. Стартует масштабная акция протеста.

People are protesting the Georgian Dream’s decision to override the President’s veto of the foreign agents law in Tbilisi.



A massive crowd is expected to gather in front of the Parliament in the evening.



