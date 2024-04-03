



В Госдуму РФ внесли законопроект о запрете иноагентам баллотироваться в депутаты

Все-таки Татьяна Лазарева испугала партократов. Специально для нее депутаты Госдумы разработали новый законопроект. Теперь можно смело сказать, что это будет "закон Лазаревой", ведь они его 100% примут.



Напомним, что Татьяна Лазарева, признанная иноагентом в России и проживающая за рубежом, подала заявление о желании стать кандидатом в Московскую думу. Что интересно в самой Мосдуме возражать не стали. Но как всполошились остальные депутаты! Еще только на прошлой неделе все хором заговорили о надобности запрещающего закона, а спустя несколько дней уже готов законопроект.

С инициативой разработать законопроект, ограничивающий избирательное право иноагентов, выступил Дмитрий Гусев. Это случилось после того, как уехавшая из России телеведущая Татьяна Лазарева объявила, что собирается принять участие в выборах в Мосгордуму осенью этого года.Ай, да Лазарева! Хороша!