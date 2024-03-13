В Госдуме отреагировали на удары БПЛА по российским городам
В России посчитали "бессмысленными" удары БПЛА по российским городам.
С таким заявлением в комментарии SHOT выступил первый замглавы Комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Красов.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
"Удары БПЛА по городам РФ с военной точки зрения смысла не имеют. Это акты устрашения, но население у нас очень мужественное", - сказал он.
Красов традиционно обвинил в атаках Вооруженные силы Украины, посетовав, мол, украинцы нападают на "мирные объекты". А объяснил он это "успехами ВС РФ на поле боя" в войне, которую развязала Россия.