



В Госдуме отреагировали на удары БПЛА по российским городам

В России посчитали "бессмысленными" удары БПЛА по российским городам.



С таким заявлением в комментарии SHOT выступил первый замглавы Комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Красов.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Удары БПЛА по городам РФ с военной точки зрения смысла не имеют. Это акты устрашения, но население у нас очень мужественное", - сказал он.



Красов традиционно обвинил в атаках Вооруженные силы Украины, посетовав, мол, украинцы нападают на "мирные объекты". А объяснил он это "успехами ВС РФ на поле боя" в войне, которую развязала Россия.

