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В Госдуме отреагировали на удары БПЛА по российским городам
13.03.2024 11:55 Алина Груднева

В Госдуме отреагировали на удары БПЛА по российским городам

В России посчитали "бессмысленными" удары БПЛА по российским городам.

С таким заявлением в комментарии SHOT  выступил первый замглавы Комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Красов.

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"Удары БПЛА по городам РФ с военной точки зрения смысла не имеют. Это акты устрашения, но население у нас очень мужественное", - сказал он.

Красов традиционно обвинил в атаках Вооруженные силы Украины, посетовав, мол, украинцы нападают на "мирные объекты". А объяснил он это "успехами ВС РФ на поле боя" в войне, которую развязала Россия.
 

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