



В Госдепе США назвали недавние концерты Роджера Уотерса антисемитскими

Администрация Байдена принимает участие в споре вокруг сооснователя Pink Floyd Роджера Уотерса, заявляя, что его недавние выступления в Германии были антисемитскими.



Государственный департамент заявляет, что Уотерс имеет “длинный послужной список использования антисемитских клише“, а концерт, который он дал в конце прошлого месяца в Германии, “содержал образы, которые глубоко оскорбительны для еврейского народа и преуменьшают Холокост“.



Комментарии представляют собой письменный ответ на вопрос, заданный на вчерашнем брифинге для прессы в Госдепартаменте, о том, согласна ли администрация с критикой в адрес Роджерса со стороны специального посланника США по борьбе с антисемитизмом Деборы Липштадт.



“Цитата-твит специального посланника Липштадта говорит сама за себя, — говорится в сообщении ведомства. - Концерт, о котором идет речь, который состоялся в Берлине, содержал образы, которые глубоко оскорбительны для еврейского народа и преуменьшают Холокост. У рассматриваемого художника большой опыт использования антисемитских приемов для очернения еврейского народа”, — говорится в сообщении ведомства.



На снимках в социальных сетях видно, как Уотерс стреляет из имитации пулемета, будучи одетым в длинное черное пальто с красной повязкой на руке.



Полиция подтвердила, что костюм может представлять собой прославление, оправдание или одобрение нацистского правления и, следовательно, нарушать общественное спокойствие.

