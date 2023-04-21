



В Госдепе прокомментировали возможное назначение Мэй Голан консулом в Нью-Йорке

Главный заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель прокомментировал возможное назначение члена Ликуда Мэй Голан в консульство Израиля в Нью-Йорке.



В беседе с журналистами Патель сказал, что осуждает слова Голан, сказанные ею на демонстрации против африканских беженцев и инфильтрантов в 2012 году, о том, что она "гордится тем, что является расисткой".



Он добавил: "Мы осуждаем подобную риторику и считаем, что такие высказывания также вредны, особенно когда они назначаются властью на руководящие должности".

