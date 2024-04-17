



В Германии обнаружили более 150 украинских детей, похищенных Россией

Украинские правоохранители установили на территории Германии 161 украинского ребенка. Их всех похитили российские захватчики, депортировав в Беларусь или РФ. Об этом заявил глава Нацполиции Иван Выговский во время встречи в Берлине с президентом Федерального ведомства криминальной полиции Германии Гольгером Мюнхом.



"Благодаря нашему сотрудничеству с правоохранительными органами ФРГ по направлению документирования военных преступлений РФ, а именно депортации и принудительного перемещения украинских детей, установлено местонахождение в Германии 161 украинского ребенка, которые разыскивались как принудительно перемещенные на временно оккупированные территории или депортированные в РФ и Беларусь", - сказал он.



В ходе встречи Выговский остановился на проблеме всех военных преступлений, совершенных российскими захватчиками на территории Украины и задокументированных Национальной полицией Украины, и отметил, что Киев рассчитывает на помощь партнеров в привлечении российских военных преступников к ответственности как в украинских судах, так и в судах других стран, а военно-политического руководства РФ - в Международном уголовном суде и Специальных трибуналах.