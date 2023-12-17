В Газе погиб французский дипломат: реакция Парижа
В городе Рафиах в Газе в результате авиаудара погиб французский дипломат.
Информацию об этом поздно вечером, 16 декабря, подтвердило министерство иностранных дел Франции.
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МИД осуждает бомбардировку, которая привела к гибели сотрудника дипломатического ведомства.
Официальный Париж требует от Израиля разъяснений обстоятельства авиаудара. По предварительным данным, француз укрылся в доме сотрудников генконсульства Франции Всего погибли около 10 человек.