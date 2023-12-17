Новости » Политика
В Газе погиб французский дипломат: реакция Парижа
17.12.2023 08:46 Алина Груднева

В Газе погиб французский дипломат: реакция Парижа

 В городе Рафиах в Газе в результате авиаудара погиб французский дипломат.

Информацию об этом поздно вечером, 16 декабря, подтвердило министерство иностранных дел Франции.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

МИД осуждает бомбардировку, которая привела к гибели сотрудника дипломатического ведомства.

Официальный Париж требует от Израиля разъяснений обстоятельства авиаудара. По предварительным данным, француз укрылся в доме сотрудников генконсульства Франции Всего погибли около 10 человек.
 
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы