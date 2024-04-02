



В Гане 63-летний священник женился на 12-летней девушке

В Гане в городке Нунга 30 марта состоялось “обычное” бракосочетание. Мужчина, известный как Гборбу Вуломо, Нуумо Боркетей Лаве XXXIII, связал себя узами брака с девочкой-подростком, которую зовут Наа Окромо.



63-летний священник вызвал возмущение, сочетавшись браком с 12-летней девочкой. А после оказалось, что он и вовсе выбрал своей невестой, когда ей было всего шесть лет.



Местные лидеры выступили в защиту этой шокирующей практики и заявили, что это традиция “отгонять других мужчин”, и мужу придется подождать, пока она “достигнет установленного законом возраста вступления в брак и рождения ребенка”.



При этом один из гостей на свадьбе рассказал, что брак произошел из-за старого обычая, согласно которому священник должен жениться на девственнице. Он также сообщил, что в Нунгуа нет девочек старше девяти, которые остались бы девственницами.



Ганское издание Pulses сообщает, что девочка, как ожидается, примет участие в еще одной церемонии, посвященной очищению. Считается, что этот ритуал дает ей возможность выполнять свои обязанности жены Гборбу Вуломо, включая рождение детей.



