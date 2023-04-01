



В Гааге будут судить экс-президента Косово

В понедельник, 3 апреля, бывший президент Косово Хашим Тачи предстанет перед судом в Гааге по обвинению в военных преступлениях во время войны с Сербией в 1998-1999 годах, пишет Reuters.



Специальный суд Косово, созданный в Гааге, в ноябре 2020 года выдвинул Тачи обвинения по 10 пунктам в военных преступлениях и преступлениях против человечности, включая преследования, убийства, пытки и насильственные исчезновения людей во время войны.



Сам Тачи, выступая в суде в Гааге, не признал себя виновным в военных преступлениях и не согласился ни с одним из обвинений. Он заявил, что все предъявленные против него обвинения безосновательны. Экслидер косовских албанцев дважды отказался признать себя виновным.



6 ноября суд в Гааге арестовал Хашима Тачи , бывших глав парламента страны Кадри Весели и Якупа Красничи, а также депутата Реджепа Селими. Их перевели в следственный изолятор. Они обвиняются в военных преступлениях (убийство более 100 человек) во время войны в Косово в 1998—1999 годах.



Днем ранее Тачи подал в отставку, чтобы предстать перед судом. Он заявил, что таким образом делает шаг "для защиты целостности президентства Косово".

