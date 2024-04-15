



В ФРГ задумались о закрытии Исламского центра из-за связей с Ираном

В Германии призвали закрыть Исламский центр в Гамбурге из-за его связи с иранским режимом.



По данным Spiegel, с таким призывом обратились ряд политиков.



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По словам зампредседателя "Зеленых" в Бундестаге Константина фон Нольца, центр, за которым уже давно наблюдают из-за его связей с Ираном, так и не дистанцировался от экстремистских сил.



"Я ожидаю, что будут немедленно задействованы все конституционные инструменты, чтобы окончательно запретить Исламский центр в Гамбурге и прекратить его деятельность", – подчеркнул он.



В свою очередь, представитель по вопросам внешней политики фракции Христианско-демократического союза Юрген Хард отметил, что Германия не может молча наблюдать за тем, как враги свободы открыто злоупотребляют страной как платформой для своей деятельности. По данным издания, вопрос о закрытии центра уже рассматривает МВД ФРГ. Проверяются подозрения о том, что организация поддерживает ливанскую террористическую организацию "Хезболла".