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В ФРГ проверят ряд депутатов на связи с Россией
03.02.2024 10:11 Алина Груднева

В ФРГ проверят ряд депутатов на связи с Россией

В ФРГ предложили проверить депутатов партии Альтернатива для Германии с Россией.

По данным издания NTV, такое предложение сделала министр внутренних дел Нэнси Фезер.
 
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"Мы должны продолжать проливать свет на связи правоэкстремистских сетей с Россией", – отметила она.

По словам министра, угрозу влияния Москвы на немецких парламентариев нужно воспринимать серьезно.
  
"Интерес (РФ, - ред.) состоит в том, чтобы разрушить доверие к нашей демократии и подорвать нашу поддержку Украины", - подчеркнула она. 

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