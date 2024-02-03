В ФРГ проверят ряд депутатов на связи с Россией
В ФРГ предложили проверить депутатов партии Альтернатива для Германии с Россией.
По данным издания NTV, такое предложение сделала министр внутренних дел Нэнси Фезер.
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"Мы должны продолжать проливать свет на связи правоэкстремистских сетей с Россией", – отметила она.
По словам министра, угрозу влияния Москвы на немецких парламентариев нужно воспринимать серьезно.
"Интерес (РФ, - ред.) состоит в том, чтобы разрушить доверие к нашей демократии и подорвать нашу поддержку Украины", - подчеркнула она.