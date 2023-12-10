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В ФРГ предупредили, что нужно готовиться к войне
10.12.2023 03:34 Алина Груднева

В ФРГ предупредили, что нужно готовиться к войне

Генинспектор Бундесвера Карстен Бройер призвал подготовить вооруженные силы страны к возможному военному конфликту.

По данным Tagesschau, он обратил внимание на недостатки в модернизации немецких вооруженных сил для национальной и союзнической обороны.

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"Сейчас мы видим Бундесвер, который еще недостаточно оснащен для этого. Существуют структуры, которые делают быстрые и целенаправленные решения почти невозможными", - отметил он.

По словам Бройера, Бундесвер долго обращал свое внимание на международные кризисы, в то время, как Германии необходимо свыкнуться с мыслью, что однажды, возможно, придется "вести оборонительную войну".

"У нас нет альтернативы. Мы можем защитить себя и мы будем защищать себя", - отметил Бройер.
 

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