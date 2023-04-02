



В Финляндии началось строительство забора на границе с Россией

На восточной границе Финляндии сейчас проводятся земляные работы перед строительством пограничного забора.



Об этом сообщает Служба новостей Yle.



Пограничная служба строит так называемый тестовый участок забора протяженностью около трех километров у пограничного перехода Иматра. С его помощью власти проверят функциональность пограничного ограждения в финских условиях.



По словам руководителя проекта Пограничной службы Исмо Курье, земляные работы начались на прошлой неделе, а установка собственно забора начнется во второй половине апреля. По словам Курье, проект продвигается по графику. Работы должны быть закончены в конце июня.



Кроме собственно ограждения, пограничное ограждение включает дорогу возле нее и технический мониторинг.



Генеральный директор пограничной службы Йуна Кокконен говорит, что строительство не повлекло за собой исключительных мер пограничного контроля, восточная граница контролируется в обычном режиме.



Строительные работы на тестовом ограждении начались в феврале с вырубки деревьев на месте ограды. Ширина просеки составляла около десяти метров.

После тестового участка пограничная служба намерена построить ограждение на наиболее важных участках, например, возле пунктов пропуска.



С 2023 по 2025 год будет установлено 70 километров забора, из которых 55 километров в Юго-Восточной Финляндии, а остальные в Северной Карелии, Кайнуу и Лапландии.



Согласно общему плану, с 1300 км восточной границы будет ограждено 200 км.



