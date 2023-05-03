



В Европе проходит крупнейшая антимафиозная операция

В нескольких странах ЕС в среду проводится крупномасштабная полицейская операция против калабрийской мафии "Ндрангета", передает телеканал RTBF.



"Речь, несомненно, идет об одной самых крупных операций, когда-либо проводившихся в Европе против мафии", - приводит канал слова своего источника, близкого к расследованию.



Операция проходит в Бельгии, в провинции Лимбург, а также в Германии, Испании, Италии, Португалии и Франции. На утро среды было произведено около сотни арестов предполагаемых членов мафии во всех этих странах.



Европейские силы правопорядка, по данным RTBF, действуют в рамках расследования, основанного на информации правоохранительных органов Бельгии. Полиция пользуется в ходе операции расшифрованной перепиской, которую кодировали преступники.



Операция, получившая название "Эврика", нацелена главным образом на главарей и членов калабрийской мафии "Ндрангета". Их подозревают, в частности, в отмывании денег, наркотрафике, уклонении от уплаты налогов и прочих мошенничествах.



"Эта мафия считается одной из самых могущественных в мире, получая в настоящее время наибольшую часть своих доходов от торговли наркотиками", - сообщает телеканал.



Ранее в среду сообщалось, что полиция ФРГ задержала более 30 человек, связанных с итальянской мафией. В операции участвовало более 1 тыс. полицейских, которые обыскали десятки домов и офисов в Баварии, в Северном Рейн-Вестфалии и в Рейнланд-Пфальце.



Калабрийский мафиозный синдикат "Ндрангета" был основан в 1897 году. Он действует не только в Италии и считается одним из самых влиятельных в мире, в его рядах - около 10 тыс. членов. Одной из особенностей, из-за которых, как отмечают европейские СМИ, против "Ндрангеты" сложно бороться, является децентрализация. В отличие от сицилийской "Коза ностры", у "Ндрангеты" менее жесткая система иерархии, и главы входящих в нее небольших мафиозных "семей" имеют значительную автономию в принятии решений. В итоге даже в случае ареста части главарей, "Ндрангета" все равно способна продолжать функционировать.

