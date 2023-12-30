



В Еврокомиссии озвучили прогноз о членстве Украины в ЕС

Вопрос о членстве Украины в Евросоюзе не затянется на десятилетия.



Об этом сказала вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова.



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"Членство Украины в ЕС - вопрос лет, не десятилетий", - подчеркнула она.



По словам Юровой, есть ряд стран, которые являются более близкими к ЕС, если говорить о процессе евроинтеграции.



Речь идет о Черногории, Сербии, Северной Македонии и Албании, с которыми уже ведутся переговоры о вступлении.