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В Еврокомиссии озвучили прогноз о членстве Украины в ЕС
30.12.2023 19:35 Алина Груднева

В Еврокомиссии озвучили прогноз о членстве Украины в ЕС

Вопрос о членстве Украины в Евросоюзе не затянется на десятилетия.

Об этом сказала вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова.

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"Членство Украины в ЕС - вопрос лет, не десятилетий", - подчеркнула она.

По словам Юровой, есть ряд стран, которые являются более близкими к ЕС, если говорить о процессе евроинтеграции. 

Речь идет о Черногории, Сербии, Северной Македонии и Албании, с которыми уже ведутся переговоры о вступлении.

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