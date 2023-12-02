



В Эстонии жаждущих гражданства РФ могут объявить угрозой

В Эстонии правительство пытается найти возможность, чтобы объявить эстонцев, которые хотят получить российское гражданство, угрозой национальной безопасности.



По данным местного издания Postimees, об этом сообщила премьер-министр страны Кая Каллас.



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"Тот факт, что человек, проживавший в Эстонии, решает получить гражданство РФ в то время, когда Россия нападает на украинское государство и народ, свидетельствует о том, что в случае необходимости в рамках мобилизации он готов вступить в армию РФ и участвовать в нападениях на Украину. Это уже угроза безопасности Эстонской Республики и очень четкий сигнал, который эстонское государство не может игнорировать", - подчеркнула она.



По словам Каллас, РФ, напавшая на Украину, также стремится подорвать безопасность Эстонии и ее союзников.



Как отметил ранее глава МВД Эстонии, в стране изучается вопрос о том, как депортировать эстонцев, жаждущих получить российское гражданство.