



В Эстонии мужчину оштрафовали на 444 евро за ношение футболки с надписью СССР

Жителя эстонской Нарвы, пришедшего 9 мая 2022 года в танк-памятник в футболке с надписью СССР, оштрафовали на 444 евро, сообщает портал ERR.



Решение о штрафе Идашская префектура вынесла еще 24 ноября, но законную силу оно вступило только на этой неделе, когда кассационную жалобу мужчины не принял к рассмотрению Государственный суд.



Мужчина был наказан в рамках возбужденного против него производства о проступке по статье 151'1 Пенитенциарного кодекса. В полиции решили, что мужчина 1961 года рождения, совершил правонарушение, когда 9 мая пришел к установленному между Нарвой и Нарва-Иесуу танку-памятнику в футболке красного цвета с надписью СССР и гербом Советского Союза.



"Демонстрация такой футболки 9 мая является актом провокации, напрямую связанным с оправданием совершения международного преступления и не имеющего ничего общего с увековечением памяти павших", - решили и в полиции, и в Вирусском уездном суде, который в начале февраля не стал отменять выписанный мужчине штраф.



Как следует из судебного решения, в суде мужчина также подтвердил свою поддержку агрессии Российской Федерации против Украины.

9 мая, увидев полицейский патруль, мужчина пытался спрятать футболку под курткой, что свидетельствует о том, что он понимал, что ношение предмета одежды с такой символикой запрещено, считают в префектуре.



При этом степень вины мужчины суд расценил как среднюю, поскольку благодаря вмешательству полицейских запрещенную символику он демонстрировал лишь "в короткий промежуток времени и относительно небольшое количество лиц".



Согласно решению суда, вступившему в силу 4 апреля, житель Нарвы сможет выплачивать штраф в течение полугода ежемесячными платежами в размере 74 евро.

