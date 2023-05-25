



В ЕС заявили, что больше не зависят от энергоносителей из РФ

Европейских Союз объявил, что смог преодолеть зависимость от российских энергоносителей благодаря плану ЕС по сокращению потребления газа.



Об этом во время брифинга заявил представитель Еврокомиссии Тим Макфи.



"За последний год Европа реализовала амбиции согласно плану по окончанию зависимости от российских энергоносителей. Теперь мы можем заявить, что мы больше от них не зависим", – сказал он.



По словам представителя Еврокомиссии, ЕС прекратил импортировать российский уголь, а нефть из РФ составит лишь небольшую долю от того объема, который был до начала полномасштабной войны против Украины, которую развязала Москва.



Также он добавил, что "российский газ стремительно исчезает с европейского рынка".