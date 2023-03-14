



В ЕС разрабатывают свой закон об “иностранных агентах”

Европейский союз разрабатывает закон, который обяжет неправительственные организации, консалтинговые и научные учреждения раскрывать информацию о любом финансировании, полученном из-за пределов ЕС. Об этом пишет Politico со ссылкой на три источника.



По данным издания, в настоящий момент закон находится на ранней стадии обсуждения. Предполагается, что он будет похож на законы, которые действуют в Австралии и США. Ожидается, что закон не будет распространяться на частных граждан ЕС, однако все коммерческие и некоммерческие организации будут обязаны сообщать о любых переводах средств из-за рубежа.



Как отмечает издание, необходимость такого закона может быть обусловлена борьбой Евросоюза с иностранным влиянием. В пример приводится “Катаргейт” – коррупционный скандал, фигурантами которого являются депутаты Европарламента, именно после него и началась работа над законопроектом.



Газета также сообщает, некоторые неправительственные организации уже получили анкеты, в которых их попросили подробно указать свои источники финансирования за пределами ЕС. В частности, такую анкету получила международная организация по борьбе с коррупцией