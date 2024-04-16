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В ЕС пообещали расширить антииранские санкции
16.04.2024 21:38 Алина Груднева

В ЕС пообещали расширить антииранские санкции

Евросоюз начнет работать над предложением некоторых стран-членов относительно расширения антииранских санкций в ответ на нападение Тегерана на Израиль.

Такое обещание дал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на онлайн-конференции министров иностранных дел стран ЕС.

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"Некоторые государства-члены предложили расширить ограничительные меры против Ирана. Я направлю запрос о начале работы, связанной с этими санкциями", - сказал он.

По словам Борреля, будет расширен санкционный режим, направленный на ограничение поставок иранских беспилотников в Россию, таким образом, чтобы под ограничения попали поставки ракет и доверенные лица Тегерана на Ближнем Востоке.

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