



В ЕС пообещали расширить антииранские санкции

Евросоюз начнет работать над предложением некоторых стран-членов относительно расширения антииранских санкций в ответ на нападение Тегерана на Израиль.



Такое обещание дал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на онлайн-конференции министров иностранных дел стран ЕС.



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"Некоторые государства-члены предложили расширить ограничительные меры против Ирана. Я направлю запрос о начале работы, связанной с этими санкциями", - сказал он.



По словам Борреля, будет расширен санкционный режим, направленный на ограничение поставок иранских беспилотников в Россию, таким образом, чтобы под ограничения попали поставки ракет и доверенные лица Тегерана на Ближнем Востоке.