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В ЕС поддержали расследование МУС о возможных военных преступлениях Израиля
14.07.2023 07:53 Ирина Демьянова

В ЕС поддержали расследование МУС о возможных военных преступлениях Израиля

Парламент Европейского союза в четверг принял заявление в поддержку расследования Международного уголовного суда (МУС) в Гааге возможных военных преступлений Израиля в Иудее и Самарии, сообщает Haaretz .

В заявлении выражена поддержка ЕС расследованию МУС “военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных на оккупированных палестинских территориях”.

Парламент ЕС предложил свою помощь в продвижении расследования по мере необходимости и выразил поддержку независимости МУС, назвав этот орган объективным и нейтральным.

В принятом заявлении говорится, что Европейский парламент Европарламент "принимает к сведению" другие расследования и в ответ выражает "озабоченность решением израильского правительства ввести карательные меры против палестинского народа, руководства и гражданского общества, такие как удержание средств и введение моратория на планы строительства в зоне С, в ответ на запрос Генеральной Ассамблеи о консультативном заключении Международного Суда; поддерживает усилия по прекращению безнаказанности за преступления, совершенные на оккупированных палестинских территориях".



 

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