



В ЕС поддержали расследование МУС о возможных военных преступлениях Израиля

Парламент Европейского союза в четверг принял заявление в поддержку расследования Международного уголовного суда (МУС) в Гааге возможных военных преступлений Израиля в Иудее и Самарии, сообщает Haaretz .



В заявлении выражена поддержка ЕС расследованию МУС “военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных на оккупированных палестинских территориях”.



Парламент ЕС предложил свою помощь в продвижении расследования по мере необходимости и выразил поддержку независимости МУС, назвав этот орган объективным и нейтральным.



В принятом заявлении говорится, что Европейский парламент Европарламент "принимает к сведению" другие расследования и в ответ выражает "озабоченность решением израильского правительства ввести карательные меры против палестинского народа, руководства и гражданского общества, такие как удержание средств и введение моратория на планы строительства в зоне С, в ответ на запрос Генеральной Ассамблеи о консультативном заключении Международного Суда; поддерживает усилия по прекращению безнаказанности за преступления, совершенные на оккупированных палестинских территориях".







