В ЕС анонсировали миссию по защите судоходства в Красном море
В Красном море должна быть запущена миссия по защите коммерческого судоходства Военно-морской миссии Европейского союза 19 февраля.
Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
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По его словам, миссия будет иметь название Aspides.
"Наша цель состоит в том, чтобы создать и запустить эту миссию, Aspides, не позднее 19 февраля. Я надеюсь, и я уверен, что мы это сделаем", - отметил он.
По словам заявил Борреля, в Брюсселе главы МИД стран-членов ЕС должны одобрить план проведения такой миссии.