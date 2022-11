В Ереване прошла антироссийская акция протеста

Жители Еревана вышли на акцию протеста перед саммитом ОДКБ, который состоится 23 ноября.

По данным Sota, демонстранты протестовали против приезда президентов РФ и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Они держали в руках плакаты с фотографиями двух лидеров и российских пропагандистов, скандируя: "Россия, уходи", "Путин, Лукашенко — персоны нон грата".

Демонстранты выступили против войны в Украине, держа флаги в поддержку страны.

A rally is taking place in Yerevan against the backdrop of Lavrov's arrival on a diplomatic mission to the country.



Tomorrow Putin and Lukashenko are due to arrive in Yerevan for the CSTO summit. pic.twitter.com/Af6HNgwJxP