



В ЕП осудили военный переворот в Буркина-Фасо

Европарламент осуждает военный переворот в Буркина-Фасо и обеспокоен активизацией российской дезинформации против миссий ЕС в Африке.



Евродепутаты глубоко озабочены российской дезинформацией и деятельностью группы Вагнера.



Военный переворот 30 сентября 2022 года, второй через год, подрывает недавний прогресс в восстановлении конституционного порядка, говорят евродепутаты, требуя немедленного возвращения в гражданское правительство.



Европарламент призывает к инклюзивным и прозрачным выборам до 1 июля 2024 года и готов по возможности активизировать свое участие в Буркина-Фасо.