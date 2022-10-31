В ЕП осудили военный переворот в Буркина-Фасо
Европарламент осуждает военный переворот в Буркина-Фасо и обеспокоен активизацией российской дезинформации против миссий ЕС в Африке.
Евродепутаты глубоко озабочены российской дезинформацией и деятельностью группы Вагнера.
Военный переворот 30 сентября 2022 года, второй через год, подрывает недавний прогресс в восстановлении конституционного порядка, говорят евродепутаты, требуя немедленного возвращения в гражданское правительство.
Европарламент призывает к инклюзивным и прозрачным выборам до 1 июля 2024 года и готов по возможности активизировать свое участие в Буркина-Фасо.