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В ЕП осудили военный переворот в Буркина-Фасо
31.10.2022 12:33 Юлия Фрилис

В ЕП осудили военный переворот в Буркина-Фасо

Европарламент осуждает военный переворот в Буркина-Фасо и обеспокоен активизацией российской дезинформации против миссий ЕС в Африке.

Евродепутаты глубоко озабочены российской дезинформацией и деятельностью группы Вагнера.

Военный переворот 30 сентября 2022 года, второй через год, подрывает недавний прогресс в восстановлении конституционного порядка, говорят евродепутаты, требуя немедленного возвращения в гражданское правительство.

Европарламент призывает к инклюзивным и прозрачным выборам до 1 июля 2024 года и готов по возможности активизировать свое участие в Буркина-Фасо.

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