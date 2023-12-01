



В Дубае с Лукашенко не хотел фотографироваться никто

Три президента отказались стоять рядом с Лукашенко “семейного фото” на большой климатической конференции.



Об этом пишет LRT.



Президент Литвы Гитанас Науседа, лидеры Латвии Эдгар Ринкевич и Польши Анджей Дуда отдвинулись от Александра Лукашенко подальше на общей фотографии в Дубае.



Науседа сказал, что “было бы лицемерно стоять плечом к плечу с главой государства, которое стало плацдармом агрессии России против Украины, и как ни в чем не бывало обсуждать будущее мира и изменение климата”.

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В итоге Лукашенко стоял в окружении представителей Африки, а справа от него оказался не менее одинокий Эрдоган.

