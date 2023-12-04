



В Дании военные будут охранять израильские и еврейские объекты

Правительство Дании направило своих военных для оказания помощи полиции в защите еврейских и израильских объектов в связи с ростом антисемитизма в стране и во всем мире.



Солдаты будут стоять на страже посольства Израиля, а также синагоги в Копенгагене, сообщило министерство обороны Дании. "Террористическая угроза в отношении Дании очень серьезна", - сказал Петер Хуммельгаард, министр юстиции страны. "А конфликт на Ближнем Востоке привел к совершенно неприемлемому росту антисемитизма в Дании".



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По данным Bloomberg News, полиция испытывает нехватку ресурсов из-за масштабных протестов в связи с войной в Газе, а также из-за мероприятий, на которых участники сжигают Коран - явление, наблюдаемое по всей Скандинавии.



Военная поддержка начнется в среду.



"Я рад, - сказал Хуммельгаард, - что вооруженные силы возобновляют поддержку полиции в охране мест в Копенгагене. Это освободит руки для выполнения других важных полицейских задач".

