



В Чечне на антивоенном митинге задержали женщин

В Чечне на антивоенном митинге задержали порядка 15-20 женщин, им угрожают отправкой их детей на войну против Украины, о чем заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.



Сообщается, что у троих из задержанных сыновья принимают участие в войне в Украине. У двоих из них это единственные сыновья.



"Мы изначально сказали, что единственного сына мы не будем брать. Как так получилось, не знаю, что двое из них отправили единственных сыновей.

Еще 15-20 женщин, которые получили копейки от европейских организаций, тоже вышли, и на вопрос, почему они сегодня вышли на площадь, они стали задавать вопросы жилищные, коммунальные, социальные.



Я сказал, что если нет мужчин дома, чтобы обеспечить им достойный сегодняшний и завтрашний день, эти мужчины должны находиться на территории специальной военной операции", - заявил Кадыров.



