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В Британии подумают над введением новых санкций против Ирана
15.04.2024 10:30 Алина Груднева

В Британии подумают над введением новых санкций против Ирана

Великобритания рассмотрит вопрос о введении дополнительных санкциях против Ирана.

Такое обещание дал министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон в комментарии ВВС.

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"У нас уже есть 400 санкций против Ирана. В конце прошлого года мы ввели совершенно новый санкционный режим, который оказался очень эффективным. Мы ввели санкции в отношении КСИР и продолжим рассматривать, какие дальнейшие шаги мы можем предпринять", - пообещал он.

По словам Кэмерона, в Британии также будут рассматривать вопрос о том, признать ли Корпус стражей исламской революции террористической организацией.

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