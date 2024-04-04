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В Бразилии задумались о предоставлении иммунитета Путину
04.04.2024 01:26 Алина Груднева

В Бразилии задумались о предоставлении иммунитета Путину

В Бразилии хотят предоставить президенту РФ Владимиру Путину иммунитет от преследования со стороны Международного уголовного суда в Гааге.

По данным информационного агентства Reuters, такой вопрос рассматривается в преддверии саммита "Большой двадцатки".

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"Иммунитет государственных должностных лиц от иностранной уголовной юрисдикции имеет решающее значение для обеспечения надлежащего выполнения ими своих функций", — сказано в документе, который был представлен Комиссии международного права в Женеве.

По версии Бразилии, преследование со стороны МУС должно применяться исключительно к тем странам, которые являются участниками Римского договора. А Россия из него вышла восемь лет назад.

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