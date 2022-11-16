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В Берлине высказалась о ядерном шантаже России
16.11.2022 23:08 Юлия Фрилис

В Берлине высказалась о ядерном шантаже России

Никогда ранее действующие атомные электростанции не являлись объектами военных действий, оккупации и захвата заложников, сообщает МИД Германии.
 
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок после переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Берлине высказалась о ядерном шантаже России и временном захвате Запорожской атомной электростанции.
 
"Никогда ранее действующие атомные электростанции не являлись объектами военных действий, оккупации и захвата заложников. Мы никогда не подумали, что страна может быть настолько безответственной, чтобы сделать атомную электростанцию ​​разменной монетой в войне", – заявила министр иностранных дел Германии.
 
Германия значительно увеличит финансирование на международную ядерную безопасность и защиту и использует эти средства для дальнейшей поддержки МАГАТЭ.

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